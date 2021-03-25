Bakan Selçuk yüz yüze eğitimde hibrit modelinin önemine dikkat çekti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrenciler ile olan bir fotoğrafını yayımlayarak yüz yüze eğitimde hibrit modelinin önemine dikkat çekti.

Selçuk,"Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır" açıklamasında bulundu.

İşte Selçuk'un paylaştığı o fotoğraf;

Hibrit ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir?