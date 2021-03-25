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  3. Bakan Selçuk yüz yüze eğitimde hibrit modelinin önemine dikkat çekti

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimde hibrit modelinin önemine dikkat çekti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır" dedi.

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimde hibrit modelinin önemine dikkat çekti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrenciler ile olan bir fotoğrafını yayımlayarak yüz yüze eğitimde hibrit modelinin önemine dikkat çekti.

Selçuk,"Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır" açıklamasında bulundu.

İşte Selçuk'un paylaştığı o fotoğraf;

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimde hibrit modelinin önemine dikkat çekti

Hibrit ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir?Hibrit ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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