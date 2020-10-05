Bakan Selçuk, yüze yüze eğitime geçişin detaylarını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok" dedi. Erdoğan, yüz yüze eğitimin kapsamını genişlettiklerini ifade ederek, 2.3.4. sınıflar ile ilave olarak ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacağı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'da yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitime geçecek sınıfları açıkladı