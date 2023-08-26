Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye'nin bacasız sanayisi turizm'de patlama yaşanıyor cari açık büyük ölçüde kapanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bacasız sanayi olarak adlandırılan turizim gelirlerinde patlama yaşandığını belirterek bu sevindirici gelişmemin Türkiye'nin cari açığını büyük ölçüde kapatacağını belirtti.

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Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye'nin bacasız sanayisi turizm'de patlama yaşanıyor cari açık büyük ölçüde kapanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmde patlama yaşandığını belirterek, "Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerinin büyümesindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, turizmde patlama yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye'nin bacasız sanayisi turizm'de patlama yaşanıyor cari açık büyük ölçüde kapanacak

"Bir ayda 7,1 milyon ile dikkate değer sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak tarihin en iyi temmuz ayına damga vurdu. Türkiye'nin cari açığının tüketici kredilerinin büyümesindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde (hazirandaki 56 milyar dolarlık 12 aylık bütçe açığından aralıkta 40 milyar dolar civarına) önemli ölçüde daralması bekleniyor. Bu da daha istikrarlı bir lirayı destekliyor."

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