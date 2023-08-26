Türkiye'den Güneş enerji sisteminde dev adım!1 yılda 10 milyar dolara yaklaştı

Dünyada en büyük sorun enerji sorunu, Bu sorunu çözen bu alanda yatırım yapan ülkeler hızla büyüyor ekonomide sayılı ülkelerin arasında yer alıyor. Türkiye'de son yıllarda enerji konusunda büyük atılımlar yaparak özellikle güneş enerji sistemlerinde büyük ilerlemeler sağladı.

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Türkiye'den Güneş enerji sisteminde dev adım!1 yılda 10 milyar dolara yaklaştı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, güneş enerjisi seferberliğine ilişkin, açıklamalarda bulunarak “1 yıl içinde de beklentimizin üstünde bir yatırım iştahı ve gayreti ile karşılaştık.10 milyar dolara yaklaşan bir yatırım bu süreçte sahaya yansıdı” dedi.

EPDK GÜNEŞ ENERJİSİ SEFERBERLİĞİ BAŞLATMIŞTI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaptığı düzenleme ile güneş enerjisi seferberliği başlatmıştı. Lisanssız elektrik üretimine yönelik atılan adımlar ile tüketicilerin güneş enerjisinden elektrik üreterek öz tüketimini karşılaması kolaylaştırıldı ve bu şekilde elektrik üreten tüketicilerin, ‘tükettikleri elektrik oranında’ bir gücü de sisteme satarak gelir elde edebilmesi sağlandı. Böylece tüketimi olmayanların değil “gerçek tüketicilerin” kapasite almaları sağlandı.

Türkiye'den Güneş enerji sisteminde dev adım!1 yılda 10 milyar dolara yaklaştı

TÜKETİCLERİN TESİS KURABİLMELERİNE İMKAN SAĞLANDI

Ayrıca düzenleme kapsamında yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde, organize sanayi bölgelerinde lisanssız üretim tesisi için yer bulamayan tüketicilerin ülkenin her yerinde tesis kurabilmelerine imkan sağlandı. Sadece belediyeler ve sanayi bölgeleri değil, tarımsal üreticiler ve turizm işletmecileri dahil her abone grubundan vatandaşlar, tükettiği enerjinin üreticisi konumuna geldi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, düzenlemeyi anlamadan aceleyle eleştirerek, “şalterler kapanacak, yenilenebilir enerji ikinci plana düşecek” diye yorum yapanların mahcup olduğunu savundu.

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