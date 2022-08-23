Bakan Soylu, ailesi hakkında iddialarda bulunan Şirin Payzın'a acımadı! Öyle şeyler yazdı ki... "Herkesi kendi şerefinizde sanmayın"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisi ve oğlu hakkında birtakım iddialarda bulunan gazeteci Şirin Payzın'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bakan Soylu, ailesi hakkında iddialarda bulunan Şirin Payzın'a acımadı! Öyle şeyler yazdı ki... "Herkesi kendi şerefinizde sanmayın"

Gazeteci Şirin Payzın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda subay ve astsubay öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmadaki bir ifadeyi Twitter hesabından alıntılayarak paylaşım yapmıştı.

Bakan Soylu, ailesi hakkında iddialarda bulunan Şirin Payzın'a acımadı! Öyle şeyler yazdı ki... Herkesi kendi şerefinizde sanmayın

PAYZIN'DAN İDDİA

Payzın paylaşımında, "Burası laik bir ülke unuttu galiba .. Ayrıca sen önce oğlunla , şirketinle ilgili iddialara cevap ver derler adama..." diye yazdı.

Bakan Soylu, ailesi hakkında iddialarda bulunan Şirin Payzın'a acımadı! Öyle şeyler yazdı ki... Herkesi kendi şerefinizde sanmayın

BAKAN SOYLU'NUN YANITI SERT OLDU

Söz konusu paylaşıma sert bir şekilde cevap veren Bakan Süleyman Soylu sert ifadeler kullandı. Payzın'ı iddiasını kanıtlamaya davet eden Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı: "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre: Dokunulmazlığı yok, şirkette ben de yokum. Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın."

Bakan Soylu, ailesi hakkında iddialarda bulunan Şirin Payzın'a acımadı! Öyle şeyler yazdı ki... Herkesi kendi şerefinizde sanmayın

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