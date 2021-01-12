Bakan Soylu duyurdu: Eren Operasyonları'na Tendürek'ten başladık!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Yıldırım Operasyonları'nın 10 Ocak'ta tamamlandığını, Eren Bülbül anısına "Eren Operasyonları"nın başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada, "Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları'na, Tendürek'ten başladık.

Yıldırım Operasyonları kapsamında 153 terörist etkisiz hale getirildi, 707 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Eren -1 Tendürek Operasyonu'nda 1071 personel ile 72 operasyonel tim görev alıyor. " ifadeleri kullanıldı.

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