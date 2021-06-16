Bakan Soylu sonunda açıkladı! Sedat Peker'den 10 bin dolar siyasetçiyi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a söyledi

Organize suç örgütü liderliğinden aranan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker'in bir siyasetçiye aylık 10 bin dolar verdiğini Habertürk canlı yayınında ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir anda okların TBMM'ye çevrilmesine neden olmuştu. Bakan Soylu, bu ismi savcılara söyleyeceğini ifade ederken TBMM Başkanı Mustafa Şentop'ta Bakan Soylu'nun bu ismi kamuoyuna açıklaması gerektiğini ifade etmişti.

GÖRÜŞMEDE O İSMİ SÖYLEDİ

Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Meclis Başkanlığı makamında bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Bakan Soylu'nun 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini TBMM Başkanı Şentop'a söylediği kaydedildi.

ŞENTOP, BAKAN SOYLU'YA MEKTUP YAZMIŞTI

Öte yandan söz konusu görüşmenin TBMM Başkanı Şentop'un Bakan Soylu'ya 27 Mayıs'ta gönderdiği bir mektupta 10 bin dolar alan siyasetçinin isminin kim olduğunu sormasının 3 hafta sonrasında gerçekleşmesi dikkat çekti.

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Son dakika | TBMM Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi hakkında flaş açıklama