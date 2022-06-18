Bakan Soylu, terörden temizlenen Telabyad'da konuştu: Suriyelilerin geri dönmeleri için çalışma başlattık

Suriye'de çıkan iç savaşın ardından teröristlerin eline geçen, daha sonra ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla Telabyad kenti terör örgütünden temizlendi. Güvenli alanlara Suriyelilerin dönüşü için ise çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Türkiye'nin kontrolünde bulunan konutların yapılacağı alana giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu incelemelerde bulundu.

"BURADA YAŞAYANLARIN HAYATINI GÜVENLİ ŞEKİLDE DEVAM ETTİRDİĞİ TELABYAD'DAYIZ"

Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada, "Kuzey Suriye dediğimiz Telabyad’dayız. Burası TSK’nın ortaya koyduğu başarılı bir harekatla, Cumhurbaşkanımızın Suriye’nin kuzeyindeki bu bölgelerin güvenli bölge olması talimatıyla şu anda bulunduğumuz alanda burada yaşayanların daha güvenilir bir şekilde hayatlarını devam ettirdiği Telabyad’dayız." dedi.

240 BİN KONUTLUK 13 AYRI BÖLGEDE PROJE YAPILIYOR

Sözlerine devam eden Bakan Soylu, "Hem Fırat Kalkanı bölgesi Cerablus ve El Bab, yine Telabyad ve Resulayn’da bu bölgelerde İdlib’deki briket evlerden sonra 240 bin konutluk 13 ayrı bölgede bir proje çalışması gerçekleştiriliyor. Bulunduğumuz bölge proje çalışması tamamlanan 3 bölgeden bir tanesidir. Burası yaklaşık bin 200 dönümlük bir arazidir. Sanayisi olan 10 bin konutluk 1. etabı bu bölge yaklaşık 64 bin kişinin burada oturması planlanıyor. Bu bölgede birkaç etap daha gerçekleştirilmiş olacak." diye konuştu.

"GERİ DÖNMELERİNİ TEMİNEN BÖYLE BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

Bakan Soylu, yapılan çalışmaları yerinde değerlendirmek için Telabyad'da olduklarını anımsatarak şunları söyledi:

" Yaptığımız harekat bölgelerinde Türkiye’de bulunan Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerini teminen böyle bir çalışmayı başlattık. Bizim belirlediğimiz bölgelerde Cerablus’ta insani kuruluşlarımız bin konuttan başlayarak bir adımı attılar. Buradan çok yakın zamanda güzel yol alabileceğimizi ifade etmek isterim. Buradaki evler 60-80-100 metrekare olacak. Ailenin büyüklüğüne göre gerçekleşecek. Buraya dönen Suriyeliler bu evlere sahip olmak için belirli bir süre oturma şartı olacak. Buraların tamamı dış kaynaklar ve sivil toplum kuruluşları sayesinde gerçekleştirilecektir."

Son dakika | İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Diyarbakır'da faaliyet yürüten 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Süleyman Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nu ağlatacak tepki! "HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor"

Süleyman Soylu ve Mansur Yavaş'ın o karesi sosyal medyayı salladı! "Biri Bakan, diğeri uzaktan öylece bakan"