Bakan Soylu'dan CHP'li Özkoç'a yanıt! "Hiç kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Önümüzdeki hafta basın toplantısı ile açıkladığımda..."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un eleştirilerine yanıt veren Bakan Soylu, "Hiç kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Önümüzdeki hafta basın toplantısı ile açıkladığımda sizin söylediğinizin nasıl yalan olduğunu, belediyelerin nasıl terör örgütlerine peşkeş çekildiğini söylerim" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Soylu'dan CHP'li Özkoç'a yanıt! "Hiç kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Önümüzdeki hafta basın toplantısı ile açıkladığımda..."

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi, 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ve Sayıştay raporlarının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekilleri bütçeye ilişkin görüşlerini bildirdi. Komisyonda söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un eleştirilerine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu değerlendirmeden sonra devletin işleyişi içinde elbette PKK’nın yönettiği belediyelere nasıl terör örgütleri sızdırılmış ve orayı yönetmişlerse acaba diğer belediyelerde de böyle bir durum söz konusu mudur diye yaptığımız değerlendirmede bir sonuca ulaştık” şeklinde konuştu.

Bakan Soylu'dan CHP'li Özkoç'a yanıt! Hiç kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Önümüzdeki hafta basın toplantısı ile açıkladığımda...

"HİÇ KİMSEYİ SUÇLAMANIN BİR ANLAMI YOK"

Konuşmasına devam eden Bakan Soylu, Terör Soruşturmaları (Belediyeler) yazılı kırmızı bir defter alıp havaya kaldırarak şu ifadeleri kullandı:

“Sonuç burada. Hiç kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Önümüzdeki hafta basın toplantısı ile açıkladığımda sizin söylediğinizin nasıl yalan olduğunu, belediyelerin nasıl terör örgütlerine peşkeş çekildiğini söylerim. Bütün belgeleri ile beraber Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, Ataşehir Belediyesi olmak üzere bütün belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığını göstereceğim. Hem anlaşma yapacaksın HDP ve PKK ile hem terör örgütlerinin üyelerini oraya koyacaksın hem de diyeceksin ki: Bunun suçlusu İçişleri Bakanlığıdır. Yok öyle.”

Bakan Soylu'nun ifadeleri üzerine Engin Özkoç Bakan Soylu'ya, “Neden haftaya açıklıyorsun, burada açıkla” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Soylu, “Sana o keyfi bu akşam yaşatmayacağım, önümüzdeki hafta yaşatacağım” dedi.

Bakan Soylu'dan CHP'li Özkoç'a yanıt! Hiç kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Önümüzdeki hafta basın toplantısı ile açıkladığımda...

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