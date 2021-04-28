Bakan Soylu'dan flaş açıklama: İstanbul'da katliam önlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul otogarında bölücü terör örgütü PKK'nın bir aracın altına yerleştirdiği, 5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini belirten Bakan Soylu, 2 kişinin yakalandığını sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Emniyet istihbaratımıza ve İstanbul polisimize teşekkür ediyorum. PKK terör örgütü elemanları 5 kilo patlayıcı getirdiler, polisimizin otogardaki dikkati sayesinde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcı tespit edildi. Bunu yerleştiren teröristler yakalandı. " ifadelerini kullandı.

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KRİPTO PARA VURGUNU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin konuştuğu kripto para vurgunu soruşturmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi göaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletti. Biz hemen Interpol'e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor. soruşturma yürüyor.

Biz üniversite 4'teyken bir 3 arkadaş para piyasalarına merak sardık. Şirket kurduk, temel ve teknik analiz yapıyorduk. 93'e yaptım ve bıraktım. Para piyasalarıyla ilgili bir bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenlerden bekledim bu büyük bir para olur mu demelerini.

Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil."