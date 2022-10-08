Bakan Soylu'dan terör örgütü açıklaması: O dağlarda 1 tane terörist kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Türkiye içindeki terör örgütü sayısının 120'nin altına düştüğünü belirtti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bakan Soylu'dan terör örgütü açıklaması: O dağlarda 1 tane terörist kalmayacak

Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube binasının açılış törenine katılan Bakan Soylu, 29 Ekim 2023'te dağlarda 1 tane terörist kalmayacağını söyledi.

Bakan Soylu'dan terör örgütü açıklaması: O dağlarda 1 tane terörist kalmayacak

"BU ASIR TÜRKİYE ASRI OLACAK"

Soylu, "Bugün Türkiye içinde terör örgütünün sayısı 120'nin altına düştü. Dağları tek tek temizliyoruz. Hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin. 29 Ekim 2023 tarihinde bu coğrafyanın içerisinde yani 785 bin kilometre karenin içinde göreceksiniz. Allah bize nasip edecek, o dağlarda 1 tane terörist kalmayacak. Onun için ifadem şudur; biz hep birlikte çok güçlü adımlar atacağız. Cumhuriyetin birinci asrını hep beraber geçirdik. Nasip olursa ikinci asrına doğru hep beraber yürüyeceğiz ve inşallah bu asır Türkiye asrı, bu asır Türkiye yüzyılı olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan terör örgütü açıklaması: O dağlarda 1 tane terörist kalmayacak

"BİZ, BİZE BIRAKILANDAN FAZLASINI GELECEK ASIRLARA BIRAKACAĞIZ"

Bakan Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bize bırakılan emanetlerin ne olduğunun farkındayız ama biz bize bırakılandan çok daha fazlasını gelecek nesillerimize ve gelecek asırlara bırakacağız. İmkanımız daha fazla. Daha güçlü, daha büyük işler yaptık. Biz yaptıkça bu yıldızlarımız şenlenecek. 'Biz yaptıkça fedakarlıklarımızın karşılığı bu ülkede bulunuyor' diye bizlerle beraber halledecekler."

Bakan Soylu'dan terör örgütü açıklaması: O dağlarda 1 tane terörist kalmayacak

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