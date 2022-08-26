Bakan Varank'tan Gülşen kararına tepki gösterenlere tepki! "Bundan kim, neden rahatsız olur?"

Bakan Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Gülşen'e ve tutuklanma kararına karşı çıkanlara tepki gösterdi. "Bundan kim, neden rahatsız olur?" diyen Varank, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Büşra Mercimek
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Bakan Varank'tan Gülşen kararına tepki gösterenlere tepki! "Bundan kim, neden rahatsız olur?"

Geçtiğimiz gün şarkıcı Gülşen'in bir konserinde imam hatipleri hedef aldığı konuşması Türkiye'de deprem etkisi yarattı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda tutuklanan Gülşen, ülkeyi ikiye böldü. Ünlü şarkıcının tutuklama kararına tepki gösteren ve göstermeyenler olarak ikiye ayrılan tartışma konusuna Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da dahil oldu.

Bakan Varank'tan Gülşen kararına tepki gösterenlere tepki! Bundan kim, neden rahatsız olur?

"BUNDAN KİM, NEDEN RAHATSIZ OLUR?"

Bakan Varank, sosyal medya hesabından "Başak Demirtaş’a hakaret eden ahlaksız, Alevi vatandaşlarımıza hakaret eden ahlaksız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden ahlaksız, hangi muameleyi görmüşse; İmam Hatiplilere hakaret eden ahlaksız da aynı muameleyi görmüş… Bundan kim, neden rahatsız olur?" ifadelerini kullanarak, Gülşen'in tutuklama kararına tepki gösterenlere sessiz kalamadı.

Bakan Varank'tan Gülşen kararına tepki gösterenlere tepki! Bundan kim, neden rahatsız olur?

Bakan Varank'tan Gülşen kararına tepki gösterenlere tepki! Bundan kim, neden rahatsız olur?Bakan Varank'tan Gülşen kararına tepki gösterenlere tepki! Bundan kim, neden rahatsız olur?

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