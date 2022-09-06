Bakan Yanık beklenen müjdeyi duyurdu! Doğalgaz destek ödemeleri için başvurular başladı! Destekten kimler yararlanabilecek?

Bakan Yanık, Doğalgaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü belirterek, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız” diye konuştu.

"EV SAHİBİ VE KİRACILAR DESTEKTEN YARARLANABİLECEK"

Doğalgaz Tüketim Destek Programı’ndan daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını sözlerine ekleyen Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek" ifadelerini kullandı.

"FATURALAR PTT'YE İBRAZ EDİLECEK"

Doğalgaz Tüketim Desteği’nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında değişeceğini vurgulayan Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak” şeklinde konuştu.

"YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME YAPACAĞIZ"

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarının altını çizen Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” açıklamalarına yer verdi.

DESTEK ÖDEMELERİNİN ŞARTLARI NELER?

Bakan Yanık, açıklamalarını şöyle devam ettirdi: "Türk vatandaşı olması. E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması. Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması. İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması. Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması. Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi."