Bakan Yerlikaya'dan bir duyuru daha: Narkogüç Operasyonunda Adana'da Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi!

Bakan Yerlikaya duyurdu: Narkogüç Operasyonları kapsamında Adana Yumurtalık açıklarında Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

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Bakan Yerlikaya'dan bir duyuru daha: Narkogüç Operasyonunda Adana'da Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkogüç Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildiğini belirterek, gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüpheli şahsın ifadelerinin alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'dan bir duyuru daha: Narkogüç Operasyonunda Adana'da Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi!

Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığımız ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüz ekiplerince İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisine Narkogüç Operasyonu düzenlendi. Geminin çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde 2 adet dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yayında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Limanlarımızı yakından takip ediyoruz."

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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