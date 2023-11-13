Kendini ve evini yakmaya çalışan adama Özel harekat polisi müdahale etti!

Bahçelievler Mahallesinde bir apartmanın son katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları bulunan M.K. kendisini eve kilitleyerek ateşe vermeye çalıştı.

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Kendini ve evini yakmaya çalışan adama Özel harekat polisi müdahale etti!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendini eve kilitleyerek evi ateşe vermeye çalışan, yaktığı kağıtları havalandırma boşluğundan atan şahıs, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2189. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın son katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları bulunan M.K. kendisini eve kilitleyerek ateşe vermeye çalıştı. M.K., evin banyosunda yaktığı malzemeleri havalandırma boşluğunu atarken, bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kendini ve evini yakmaya çalışan adama Özel harekat polisi müdahale etti!

Şahıs ikna olmayınca binaya özel harekat polisleri istendi. Koçbaşı kullanarak eve giren özel harekat polisleri, şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri de havalandırma boşluğunda çıkan yangını söndürdü.

M.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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