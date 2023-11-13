Denizli'de aile faciası! Sokak ortasında eşini ve şüphelendiği erkek arkadaşını vurup intihar etti!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eşi ve erkek arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs, 2 sokak ileride intihar etti.

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Denizli'de aile faciası! Sokak ortasında eşini ve şüphelendiği erkek arkadaşını vurup intihar etti!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eşi ve erkek arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs, 2 sokak ileride intihar etti. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Denizli'de aile faciası! Sokak ortasında eşini ve şüphelendiği erkek arkadaşını vurup intihar etti!
Olay, saat 14.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendisini aldattığından şüphelendiği karısı Ö.Ü. ve erkek arkadaşı Y.C.'yi takip eden E.Ü., yanında getirdiği uzun namlulu silahla rastgele ateş etti.

Denizli'de aile faciası! Sokak ortasında eşini ve şüphelendiği erkek arkadaşını vurup intihar etti!

Çocuğunun gözü önünde kurşunların hedefi olan iki çocuk annesi kadın ve erkek arkadaşı Y.C. kanlar içinde yerde kaldı. Olay yerinden kaçan saldırgan, 2 sokak ileride aynı silahla intihar etti.
Ağır yaralanan kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevre sakinleri tarafından koruma altına alınan çocuk, yiyecek içecek ikram edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. İki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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