Özüm Sözüm Dede Korkut temalı ’Türkiye Yüzyılında Dede Korkut’un İzinde’ yarışması başladı

İstanbul’daki Bayburt derneklerinin tamamının ortaklaşa düzenlediği ’Özüm Sözüm Dede Korkut’ temalı ödüllü yarışma başladı.

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Özüm Sözüm Dede Korkut temalı ’Türkiye Yüzyılında Dede Korkut’un İzinde’ yarışması başladı

İstanbul’daki Bayburt derneklerinin tamamının ortaklaşa düzenlediği ’Özüm Sözüm Dede Korkut’ temalı ödüllü yarışma başladı.

İstanbul ve Bayburt’taki tüm ortaokul ve liseleri kapsayan "Özüm Sözüm Dede Korkut" konulu hikaye, şiir ve resim yarışması 22 Kasım tarihinde son bulacak.

Yarışmayla ilgili İstanbul ve Bayburt’taki tüm okullarda Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla tanıtımlar yapıldı. Afişlerin asıldığı, bilgilendirmelerin yapıldığı okullardan bu yılki yarışmaya daha çok katılım bekleniyor. Özellikle geçen yıl Bayburt ayağından katılımın az olduğu yarışmaya bu yıl rekor bir katılım bekleniyor.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri ise 20 Aralık 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Türk Dünyasi Dede Korkut Gençlik Şöleni’nde verilecek.

Özüm Sözüm Dede Korkut temalı ’Türkiye Yüzyılında Dede Korkut’un İzinde’ yarışması başladı
Konuyla ilgili yarışmanın düzenleme kurulu heyetinden yapılan açıklamada, "Türk gençliğinin köklerini tanıma, anlama ve kültürümüzü yeni yüzyıllara taşıma adına bizim de çorbada tuzumuz olsun anlayışıyla bu yarışmayı tertip etmiş bulunuyoruz. İnanıyoruz ki, Dede Korkut’u tanıyan nesiller, onun mesajlarını iyi okuyup, anlayan çocuklarımız geleceğe daha iyi adımlarla hazırlanmış olacaklar" denildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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