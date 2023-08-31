Bakan Yılmaz Tunç'dan süresiz nafaka açıklaması! ''Aile hukukunu sil baştan ele alacağız''

Uzun zamandır tartışılan süresiz nafaka konusunda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, art arda açıklamalar yaparak sistemin sorunlu ve çok tartışmalı olan kısımlarının değişebileceğinin sinyallerini verdi.

YAYINLAMA
Google News
Bakan Yılmaz Tunç'dan süresiz nafaka açıklaması! ''Aile hukukunu sil baştan ele alacağız''

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi. Tunç ayrıca, süresiz nafaka konusunda da yeni düzenleme olması gerektiğini vurguladı.

NTV yayınında konuşan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Deprem bölgesinde soruşturmalar sonucunda 27 bin 124 dava açıldı.

Hasarlı binalarda vatandaşın can güvenliğini düşünmeliyiz.

CEZAEVİNE DÖNMEYEN MAHKUMLAR

Covid izni 31 Temmuz 2023'te bitti Nisan 2020'de başlamıştı. Salgın döneminde cezaevlerinde büyük bir risk oluşmuştu. O risk dikkate alınacak açık cezaevlerindekiler Covid iznine çıkarıldı. Dışarıda Covid izninde bulunan 120 bin 419 hükümlü vardı. 19 bin 159 kişi açık cezaevlerine geri dönmek zorunda kalacaklardı 9 bin 56'sı izinden geri dönmedi. Bunlar firar durumunda olurlar. Bunlar yakalandıklarında açık cezaevlerinde değil kapalı cezaevlerinde barındırılacaklar.

SÜRESİZ NAFAKA KONUSU: SİL BAŞTAN ELE ALINACAK

Aile hukukuyla ilgili geniş bir çalışmamız var. Aile hukukuyla ilgili bir sempozyum düzenleyeceğiz. Oradan önemli sonuçlar çıkacağına inanıyorum.

Boşanma, nafaka, tazminat konuları yargının önünde ve uzun süren yargılamalar nedeniyle vatandaşların mağduriyetine neden olabiliyor. Aile hukukunda arabulucuyu getirmek lazım.

Aile hukukunu sil baştan ele alacağız.

KİRA ANLAŞMAZLIĞINDA ARABULUCULUK DÖNEMİ

Kira anlaşmazlığında 1 Eylül itibariyle zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor."

KAYNAK:NTV

Bakan Yılmaz Tunç'dan çok önemli açıklamalar! Süresiz nafaka kalkıyor mu?Bakan Yılmaz Tunç'dan çok önemli açıklamalar! Süresiz nafaka kalkıyor mu?

TÜİK verileri açıkladı! Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüdüTÜİK verileri açıkladı! Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüdü

Balıkesir Gönen'de Korhan Berzeg seferberliği yeniden başladı! Tüm gerçekler Tina’nın sır dolu tasmasında gizli!Balıkesir Gönen'de Korhan Berzeg seferberliği yeniden başladı! Tüm gerçekler Tina’nın sır dolu tasmasında gizli!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeResmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenleme

Baş örtülü kadına alçak saldırı! Olaya müdahale eden gencin tepkisi öyle sert oldu ki sosyal medyanın gündemine oturduBaş örtülü kadına alçak saldırı! Olaya müdahale eden gencin tepkisi öyle sert oldu ki sosyal medyanın gündemine oturdu

Başkanı Erdoğan: “KAAN’ı inşallah 2023 senesi bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz”Başkanı Erdoğan: “KAAN’ı inşallah 2023 senesi bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz”

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tarihi caminin minaresi yıkıldı, tarihi mezarları yerle bir etti!
Tarihi caminin minaresi yıkıldı, tarihi mezarları yerle bir etti!
Scooterlarla ilgili yeni karar! Sınırlama geldi!
Scooterlarla ilgili yeni karar! Sınırlama geldi!
Muğla Datça'da korkutan deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması!
Muğla Datça'da korkutan deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması!
Dehşet verici infaz görüntüsü! Uyuşturucu çalan adamın ayağına taş bağlayıp denize attılar
Dehşet verici infaz görüntüsü! Uyuşturucu çalan adamın ayağına taş bağlayıp denize attılar
Son Haberler
iPhone’ların bu gizli özelliğini çok az kişi biliyor! 14 ülkede kullanılıyor, hayatınızı kurtarabilir!
iPhone’ların bu gizli özelliğini çok az kişi biliyor! 14 ülkede kullanılıyor, hayatınızı kurtarabilir!
10.000 TL'lik faizsiz kredi fırsatı İş Bankası'nda! Nakit ihtiyacınıza destek!
10.000 TL'lik faizsiz kredi fırsatı İş Bankası'nda! Nakit ihtiyacınıza destek!
Piyasalarda son durum ne? 31 Ağustos Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 31 Ağustos Perşembe güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları ne kadar?
Ayakkabıda Çocukları Bekleyen Büyük Tehlike Ne? Sakın Bunları Yapmayın!
Ayakkabıda Çocukları Bekleyen Büyük Tehlike Ne? Sakın Bunları Yapmayın!
İlk uçak motoru TEI TEI-PD170'nin yerli yağı üretildi
İlk uçak motoru TEI TEI-PD170'nin yerli yağı üretildi
Yeni araç alacaklara sevindirici haber: Etkisi görülüyor..
Yeni araç alacaklara sevindirici haber: Etkisi görülüyor..
Çok Okunanlar
Aliağa’yı salladı! Ajda Pekkan, sesi ve sahne performansıyla hayran bıraktı
Aliağa’yı salladı! Ajda Pekkan, sesi ve sahne performansıyla hayran bıraktı
BİM'den çılgın indirim! 30 Ağustos, 5 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli fiyat listesini yayınladı
BİM'den çılgın indirim! 30 Ağustos, 5 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli fiyat listesini yayınladı
Daha önce bu isimleri hiç duymadınız! İşte Türkiye'de anne ve babaların seçtiği en sıradışı bebek isimleri!
Daha önce bu isimleri hiç duymadınız! İşte Türkiye'de anne ve babaların seçtiği en sıradışı bebek isimleri!
Dehşet verici infaz görüntüsü! Uyuşturucu çalan adamın ayağına taş bağlayıp denize attılar
Dehşet verici infaz görüntüsü! Uyuşturucu çalan adamın ayağına taş bağlayıp denize attılar
İşkur, ilkokul mezunu 33 bin 272 işçi için alım yapacak
İşkur, ilkokul mezunu 33 bin 272 işçi için alım yapacak
İstanbul valiliğinden alkol yasağı açıklaması: Yeni bir uygulama yok, var olan bir kararın uygulanmasını talep ettik
İstanbul valiliğinden alkol yasağı açıklaması: Yeni bir uygulama yok, var olan bir kararın uygulanmasını talep ettik
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.