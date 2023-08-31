Bakan Yılmaz Tunç'dan süresiz nafaka açıklaması! ''Aile hukukunu sil baştan ele alacağız''

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi. Tunç ayrıca, süresiz nafaka konusunda da yeni düzenleme olması gerektiğini vurguladı.

NTV yayınında konuşan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Deprem bölgesinde soruşturmalar sonucunda 27 bin 124 dava açıldı.

Hasarlı binalarda vatandaşın can güvenliğini düşünmeliyiz.

CEZAEVİNE DÖNMEYEN MAHKUMLAR

Covid izni 31 Temmuz 2023'te bitti Nisan 2020'de başlamıştı. Salgın döneminde cezaevlerinde büyük bir risk oluşmuştu. O risk dikkate alınacak açık cezaevlerindekiler Covid iznine çıkarıldı. Dışarıda Covid izninde bulunan 120 bin 419 hükümlü vardı. 19 bin 159 kişi açık cezaevlerine geri dönmek zorunda kalacaklardı 9 bin 56'sı izinden geri dönmedi. Bunlar firar durumunda olurlar. Bunlar yakalandıklarında açık cezaevlerinde değil kapalı cezaevlerinde barındırılacaklar.

SÜRESİZ NAFAKA KONUSU: SİL BAŞTAN ELE ALINACAK

Aile hukukuyla ilgili geniş bir çalışmamız var. Aile hukukuyla ilgili bir sempozyum düzenleyeceğiz. Oradan önemli sonuçlar çıkacağına inanıyorum.

Boşanma, nafaka, tazminat konuları yargının önünde ve uzun süren yargılamalar nedeniyle vatandaşların mağduriyetine neden olabiliyor. Aile hukukunda arabulucuyu getirmek lazım.

Aile hukukunu sil baştan ele alacağız.

KİRA ANLAŞMAZLIĞINDA ARABULUCULUK DÖNEMİ

Kira anlaşmazlığında 1 Eylül itibariyle zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor."

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KAYNAK:NTV

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