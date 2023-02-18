Bakanlar Osmaniye'de açıklamada bulundu! Hasar tespit çalışmaları ve yeni konut seferberliği hakkında açıklama yaptılar!

Kahramanmaraş depremi sonrası etkilenen şehirlerde incelemelerde bulunan ve Osmaniye’ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gerekirse kat sayısını düşüreceklerini ifade etti. Bakan Kurum, “11 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini gerçekleştireceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremin vurduğu Osmaniye’ye de incelemelerde bulundu. İl Jandarma Komutanlığında kurulan Afet Koordinasyon ve Kriz Merkezi’nde yetkililerinden bilgi alan Bakan Kirişçi ve Murat Kurum depremin etkilediği 11 ilde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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"ACİL YIKILACAK BİNALARI TESPİT ETTİK"

Bakanı Murat Kurum, “Şimdi hızlıca hasar tespitlerimizi, 7 bin 328 uzman personelimizle 11 ilimizin her noktasında, her yapıyı titizlikle inceleyerek sürdürüyoruz. Deprem bölgesindeki illerimizde toplam 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölümden oluşan 684 bin 778 binayı inceledik. 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Osmaniye'mizde ise 3 bin 157 binada 11 bin 300 bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik” belirtti.

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YENİ YAPILACAK EVLER 1 SENE İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Deprem sonrası önümüzdeki Mart ayında 30 bin konutun temellerini atacaklarını ifade eden Bakan Kurum, “Biz bugüne kadar, milletimizin sağlığı ve mutluluğu için; TOKİ’miz eliyle, 1 milyon 180 bin depreme dayanıklı konut yapmış, 20 yılda 3.3 milyon konutu dönüştürmüş bir milletiz. 24 milyon insanımızı eski yapılardan kurtardık. Özel sektörümüzün yaptığı yüz binlerce konut ve etkin yapı denetim sistemimizle bu süreci kararlılıkla yürüttük. Şimdi aynı hassasiyetle 11 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini gerçekleştireceğiz. Her bir afetzede kardeşimize, yeni, güvenli, mutlu hayatının ilk anahtarını vereceğiz. İnşallah Mart ayında, 30 bin konutun temellerini atacağız. Bölgede sadece konut yapmayacağız. Bu dönüşümle birlikte şehirlerimizin geleceğini, 100 yılını planlayacak. Çevre düzenlemesiyle, parklarıyla, bahçeleriyle, camileriyle, okullarıyla, kültür, sanat, spor salonlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımıza yeni yaşam alanları sunacak ve bunu 1 sene içinde teslim edeceğiz” diyerek bilgi verdi.