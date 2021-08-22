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Bakanlıktan Kılıçdaroğlu ile Akşener'in iddiaları ile ilgili açıklama!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Türkiye'de "mülteci merkezleri" kurulacak" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan Kılıçdaroğlu ile Akşener'in iddiaları ile ilgili açıklama!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Türkiye'de "mülteci merkezleri" kurulacak" iddiaları konusunda Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamada bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere medyasında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir." ifadesine yer verildi.

İngiliz Basını'nda yer alan iddiaları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medyada gündeme getirmişti.

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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