Narin Yarim, Dura Dura gibi şarkılarla ünlenen ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü şarkıcı Banu Parlak'ın Instagram hesabından öldüğüne dair bir paylaşım yapıldı. Bunun üzerine hayranları tedirginlik yaşarken paylaşımın gerçek olup olmadığı yönünde araştırmalar yapmaya başladı. Peki Banu Parlak öldü mü? Banu Parlak'ın Instagram paylaşımı gerçek mi? İşte cevaplar...

BANU PARLAK ÖLDÜ MÜ?

Banu Parlak'ın resmi Instagram hesabından "Sevgili Banu Parlak, hain bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" şeklinde bir hikaye paylaşıldı. Ne olduğuna anlam veremeyen kullanıcılar ise hesabın resmi hesap olması sebebiyle haberin gerçek olduğunu düşünerek büyük üzüntü yaşadı. Ancak bunun ardından ünlü şarkıcının arkadaşından da bir paylaşım geldi.

BANU PARLAK'IN INSTAGRAM PAYLAŞIMI GERÇEK Mİ?

Bu paylaşımın gerçek mi olduğu yoksa ünlü sanatçının hesabının mı çalındığı soruları kafaları kurcalarken, Parlak'ın arkadaşı Neslim Güngen'den bir paylaşım geldi. Atılan hikayeyi paylaşan Güngen" Yalan habermiş arkadaşlar. Elim ayağım taş kesti. Telefonu çalınmış. Şimdi Sakarya şubesine ulaştım oradaki bayandan aldığım bilgiye göre canım Banum gayet iyiymiş. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullanarak ünlü şarkıcının hayatta olduğunu, telefonunun çalındığını aktardı ve sevenlerinin yüreğine su serpti.

BANU PARLAK KİMDİR?

1987 senesin dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sesi ve güzelliği ile dikkat çeken Banu Parlak, güçlü sesiyle de sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram’da 800 bin kişinin üstünde takipçisi olan Banu Parlak son olarak çıkardığı Narin Yarim şarkısı ile hayran kitlesini genişletti.

Banu Parlak kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Hayranları şoke oldu! Banu Parlak'ın sosyal medya hesabından ' öldü' paylaşımı yapıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı