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  3.  Banyo yapmak, duş almak, yıkanmak ve denize girmek orucu bozar mı?

 Banyo yapmak, duş almak, yıkanmak ve denize girmek orucu bozar mı?

Ramazan ayını yaşadığımız şu mübarek günlerde oruç ibadetini yerine getiren müslümanlar Banyo yapmak, duş almak, yıkanmak ve denize girmek orucu bozar mı? sorusunu yanıtını arıyor. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvasını sizler için yayınlıyoruz.

 Banyo yapmak, duş almak, yıkanmak ve denize girmek orucu bozar mı?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir. (Buhârî, Savm, 25)

Bu itibarla oruçlu kişi, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla yıkanabileceği gibi denize de girebilir. Fakat denize giren kimse, yüzme esnasında gelen dalgalar karşısında veya başka bir şekilde su yutabilir. Bu itibarla oruçlu iken denize girmekten kaçınmak daha ihtiyatlıdır.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

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