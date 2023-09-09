Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti

Yıllar önce küçük yaşta yıldız adayı Lionel Messi'yi bulup dünya futboluna ederek bir dünya yıldızı yapan Barcelona kulübü yeni Messi'ni buldu. Real Betis'i 4-0 yendiği maçta Karşılaşmanın 83. dakikasında Gavi’nin yerine oyuna giren 15 yaşındaki Lamine Yamal, Barcelona forması giyerek tarihe geçti.

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Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti

İspanya La Liga lider Barcelona'da forma giyen Lamine Yamal, kulüp tarihine geçti. Xavi Hernandez 15 yaşındaki genç yeteneği Real Betis maçında sonradan oyuna aldı.

LAMİNE YAMAL, BERCELONA'NIN TARİHİNE GEÇTİ

Xavi Hernandez önderliğinde İspanya'da fırtına estiren Barcelona, Real Betis'i 4-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Karşılaşmanın 83. dakikasında Gavi’nin yerine oyuna giren 15 yaşındaki Lamine Yamal, Barcelona forması giyerek tarihe geçti.

YENİ BİR DÜNYA YILDIZI DOĞUYOR

Barcolona yeni Messi'ni buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
La Masia'nın yeni yıldız adayı olan 2007 doğumlu Lamine Yamal, tarihte Barcelona forması giyen en genç futbolcu oldu. İspanyol ekibinde daha önce forma giyen en genç futbolcu 1941-1942 sezonunda 16 yaşındaki İspanyol Vicenç Martinez olmuştu.

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