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  3. Barcelona'da yeni teknik direktör adayı belli oldu!

Barcelona'da yeni teknik direktör adayı belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde alınan Bayern Münih yenilgisinin ardından çalkalanmaya başlayan Barcelona'da Teknik Direktör Quique Setien ile kısa süre içinde yolların ayrılacağı belirtilmişti. Setien'in takımdan ayrılmasının ardından yerine geçecek ismin Ronald Koeman olduğu söylendi.

Barcelona'da yeni teknik direktör adayı belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde 8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ardından taşların yerinden oynadığı Barcelona'da, takımın başındaki Quique Setien ile yolların ayrılması bekleniyor. Kısa süre içinde resmi açıklamanın geleceği belirtilirken, Setien'in yerine geçecek isim belli oldu. 

Katalan ekibi teknik direktörlük görevi için Hollanda Milli Takımı'nda da görev yapan Ronald Koeman ile anlaştı.

Barcelona'da yeni teknik direktör adayı belli oldu!

İlk olarak ESPN, daha sonrasında da Sky Sports'ta çıkan haberlere göre deneyimli çalıştırıcıyla görüşen başkan Josep Bartomeu, Koeman ile anlaşmaya vardı.

Koeman, futbolculuk döneminde Barcelona'da forma giymişti. Koeman, futbolculuk döneminde, Barcelona formasıyla çıktığı 192 maçta 67 gol kaydetmişti. Barcelona kariyerinde birçok kupa bulunan Hollandalı isim, bordo-mavili ekipte 4 La Liga, 2 İspanya Kral Kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Avrupa Süper Kupası kazandı.

57 yaşındaki teknik adam 1998-2000 yıllarında Barcelona'da Louis Van Gaal'in yardımcısı olarak yer almıştı. Koeman'ın Barcelona'nın başına geçecek olmasının, kısa sürede netleşmesi bekleniyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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