Odatv üyeleri Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın koruma kararı kaldırıldı

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Terkoğlu ve Odatv Haber Müdürü Barış Pehlivan, ortak bir açıklama yayımlayarak, İstanbul Valiliği tarafından haklarında 2017 yılında verilen koruma kararının kaldırıldığını duyurdu. Yapılan ortak açıklamada, bir çok terör örgütü tarafından sıklıkla ölüm tehditleri almaları üzerine valilik tarafından bu kararın uygun görülmesine değinen Pehlivan ve Terkoğlu, her yıl haklarındaki tehditler incelenerek alınan bu kararın kaldırıldığını bildirdi.

Barış Terkoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

"Bu kararı okurlarımız bilsin istedik diyerek" notuyla yapılan açıklamada,

"2017'den bu yana ikimiz hakkında 'Çağrı Üzerine Koruma' tedbiri vardı. Aldığımız ölüm tehditlerine dair yaptığımız şikayetlerin ardından İstanbul Valiliği almıştı bu kararı. Zira El Kaide, IŞİD, Hizbullah ve başka radikal örgütlerin açık ölüm tehditlerine yoğun bir şekilde maruz kalıyorduk.

İstanbul İl Koruma Komisyonu her yıl toplanır, hakkımızdaki tehditleri inceler ve bu kararı yenilerdi.

Ama şimdi...

Elimize bir tebligat verdiler. Dedi ki İstanbul Valiliği; hakkınızdaki koruma kararını kaldırdık"

'Bugüne kadar hep gazetecilik yaptık'

"Bu kararı okurlarımız bilsin istedik" denilen açıklamada ayrıca, "Bugüne kadar hep gazetecilik yaptık. Kimsenin kuşkusu olmasın; yine eğilmeden yılmadan hakikatin peşinde yürüyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Barış Pehlivan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?