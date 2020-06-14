Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşımda bulunmuştu! Gözaltına alındı

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin Twitter hesabında yaptığı paylaşım sonrası Başak Demirtaş'a çok sayıda destek paylaşımı yapıldı.

Twitter'daki bu paylaşıma; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Gül'den Başak Demirtaş'a ilişkin açıklama!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımın ardından harekete geçti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

'Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir''

Başlatılan soruşturmada M.V. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.