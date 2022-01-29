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Başak Dizer'in iş ortağı ünlü modacı Deniz Merşan 10 günlük tanıdığı sevgilisiyle evlendi! "Yıldırım aşkı bu olsa gerek!"

Başak Dizer'in iş ortağı tasarımcı Deniz Marşan, 5 Ocak'ta tanıştığı Lübnanlı mimar Karim Maruf ile 15 Ocak'ta nikah masasına oturması magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada "Yıldırım aşkı bu olsa gerek" yorumları yapıldı.

Başak Dizer'in iş ortağı ünlü modacı Deniz Merşan 10 günlük tanıdığı sevgilisiyle evlendi! "Yıldırım aşkı bu olsa gerek!"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Dizilere yaptığı styling'ler ve kurduğu birbirinden başarılı moda markalarıyla tanınan Deniz Marşan, sessiz sedasız bir anda evlendi.

10 GÜN İÇİNDE!

Deniz Marşan, ortağı Başak Dizer Tatlıtuğ'un kız kardeşi Buket Dizer'in 5 Ocak'taki doğum günü partisinde Lübnanlı mimar Karim Maruf ile tanıştı.

Maruf ile ilişki yaşamaya başlayan Marşan, 10 gün içinde evlenme kararı aldı.

Başak Dizer'in iş ortağı ünlü modacı Deniz Merşan 10 günlük tanıdığı sevgilisiyle evlendi! Yıldırım aşkı bu olsa gerek!

Birbirlerine ilk görüşte aşık olan Deniz Marşan ve Karim Maruf, 15 Ocak'ta Kaz Dağları'nda nikah masasına oturdu. Çift balayını da Kaz Dağları'nda yaptı.

Sosyal medyada gündem olan bu olaya "Ne bu acele?", "Yıldırım aşkı bu olsa gerek!" yorumları geldi.

Başak Dizer'in iş ortağı ünlü modacı Deniz Merşan 10 günlük tanıdığı sevgilisiyle evlendi! Yıldırım aşkı bu olsa gerek!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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