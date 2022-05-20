Başhekim Yardımcısı yaptığı paylaşımla kadınları hedef aldı! "Beden satmaya giden yol fa...şelik yolu değil mi?"

Konya Numune Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı ve İHH Konya İl Başkanı olan Hasan Hüseyin Uysal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadınları hedef aldı. Yaptığı paylaşım sonrası büyük tepkiler çeken Uysal, gelen eleştiriler sonrası paylaşımını kaldırdı. Anlatılmak istenenin yanlış anlaşıldığını belirterek yeni bir açıklama yaptı.

TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMI SİLDİ

Uysal yatığı paylaşımda “Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya’da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun % 80’i açık tipler türedi. Bu teşhir, ‘beden görseli satma’ değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!” dedi.

Paylaşımı sonrası tepkilere neden olan gönderiyi kaldıran Uysal, "Çok seviyesiz yorumlar gelmiş o yüzden yorumları kapattım. Her açık f..... demedim. Teşhirci psikolojiye ve bunun varabileceği sonuca işaret ettim." diyerek sağlıklı düşünüldüğünde insani değerlendirmelerin ortaya çıktığını belirterek delikanlı erkeklerin ruhsal savrulmalarını düşünen olmadığını söyledi.

Uysal'ın paylaşımına twitterdan, "Kendine müslümanım diyor ya söylediği o lafla yüzbinlerce kadının hakkına girdi ama bunlar için sorun değil, tek kendileri müslüman yazdığı değil yorumlar seviyesizmiş"

"Allahtan laik bir ülkede yaşıyoruz da, sizin gibilerin eline kalmıyoruz. Size ne? Nedir bu ikide bir kadınlara ayar verme hali, bu üst perdeden dik dik konuşmalar. " şeklinde yorumlar gelirken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de, "Konya Numune Hastanesi başhekim yardımcısı olmasaydı bu meczupu muhatap almazdık. En kötü olan böyle kişilerin en ilkel fikirleri sayesinde konumlarını pekiştireceklerini biliyor olmalar" şeklinde paylaşım yaptı.