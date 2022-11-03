Başıboş köpek dehşeti yaşattı! 10 yaşındaki çocuktan kötü haber!

Bitlis'te geçtiğimiz günlerde sokak köpeğinin ısırdığı iki çocuktan birinin durumunun ağırlaşması sonrası yoğun bakıma kaldırıldı.

YAYINLAMA
Google News
Başıboş köpek dehşeti yaşattı! 10 yaşındaki çocuktan kötü haber!

Bitlis'İn Göldüzü köyünde yaklaşık bir hafta önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan P.E. (10) ve M.E. (12) yaralandı. Yaralanan çocuklar Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından doktorlar tarafından kuduz teşhisiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edilmelerinin ardında tedaviyi yapan doktordan önemli açıklamalar geldi.

TESTTE VİRÜSE RASTLANDI

9 yaşındaki Polat Ergün'de kuduz virüsüne rastlanmadığı bildirildi. Polat Ergün'ün yarın taburcu edilmesi bekleniyor. Kuduz belirtileri gösteren 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in ise ilk iki testinin negatif çıktığı ancak üçüncü testte virüse rastlandığı kaydedildi.

Başıboş köpek dehşeti yaşattı! 10 yaşındaki çocuktan kötü haber!

ÇOCUKTA ANLAMSIZ HAREKETLER GÖZLEMLENDİ

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz yapılan ilk tetkikler sonrası çocuğun su ile temastan korktuğu, hırçın hareketler sergilemeye başladığı ve anlamsız bazı konuşmalar yaptığını söyledi.

Başıboş köpek dehşeti yaşattı! 10 yaşındaki çocuktan kötü haber!

KUDUZ TESPİT EDİLDİ

Bu durum sonrası 21 Ekim tarihinde çocuğun yoğun bakıma alındığını söyleyen Cengiz "Kuduz hastalığına ait bulgular olmak üzere bunu kanıtlamak için tetkikler istedik. İlk 2 tetkiki negatif geldi, yalnız 3. örneğinde tükürükte kuduz virisünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti" ifadelerini kullandı.

Doktor Cengiz ayrıca çocuğun ağrılarının artması ve acı çekmesi sonrası 10 yaşındaki Mustafa'nın yoğun bakıma kaldırıldığını söyledi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İETT otobüsünde korku dolu anlar! Patlayan klima borusu dehşeti yaşattı!
İETT otobüsünde korku dolu anlar! Patlayan klima borusu dehşeti yaşattı!
Kötü koku apartman sakinlerini harekete geçirdi! Korkunç gerçekle saatler sonra yüzleştiler!
Kötü koku apartman sakinlerini harekete geçirdi! Korkunç gerçekle saatler sonra yüzleştiler!
İstanbul Esenyurt'ta dehşet! Kadını silahla yaraladı, kendini vurdu
İstanbul Esenyurt'ta dehşet! Kadını silahla yaraladı, kendini vurdu
İstanbul barajları eriyor! İSKİ açıkladı: Doluluk oranı düştükçe düşüyor
İstanbul barajları eriyor! İSKİ açıkladı: Doluluk oranı düştükçe düşüyor
Son Haberler
AFAD duyurdu! Tokat Erbaa'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Tokat Erbaa'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
Başıboş köpek dehşeti yaşattı! 10 yaşındaki çocuktan kötü haber!
Başıboş köpek dehşeti yaşattı! 10 yaşındaki çocuktan kötü haber!
Mehmet Ali Erbil'i fena trollediler! Futbolcu ile konuşuyor sandı, gerçek bambaşka çıktı!
Mehmet Ali Erbil'i fena trollediler! Futbolcu ile konuşuyor sandı, gerçek bambaşka çıktı!
Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! İstanbul Valiliği açıklama yaptı
Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! İstanbul Valiliği açıklama yaptı
Üsküdar Marmaray’da acil durum anonsu! Seferler durduruldu!
Üsküdar Marmaray’da acil durum anonsu! Seferler durduruldu!
Adana'da yüreklere su serpen görüntüler! Vatandaşlar, parası ve telefonu çalınan seyyar satıcının o haline kayıtsız kalmadı!
Adana'da yüreklere su serpen görüntüler! Vatandaşlar, parası ve telefonu çalınan seyyar satıcının o haline kayıtsız kalmadı!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 3 Kasım 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 3 Kasım 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Kandilli Rasathanesi duyurdu! O ülkede 5.1 şiddetinde deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu! O ülkede 5.1 şiddetinde deprem
Afyonkarahisar’da korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Araç sahipleri dikkat! Depoları hemen doldurun: Benzin ve LPG'ye zam geliyor!
Araç sahipleri dikkat! Depoları hemen doldurun: Benzin ve LPG'ye zam geliyor!
Bağcılar'da kadın cinayeti! Eşi uyurken başında bekledi, silahla başından vurarak canice öldürdü!
Bağcılar'da kadın cinayeti! Eşi uyurken başında bekledi, silahla başından vurarak canice öldürdü!
Benzin istasyonunda yangın paniği! Motosiklet alev topuna döndü, facianın eşiğinden dönüldü!
Benzin istasyonunda yangın paniği! Motosiklet alev topuna döndü, facianın eşiğinden dönüldü!
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?