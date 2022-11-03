Başıboş köpek dehşeti yaşattı! 10 yaşındaki çocuktan kötü haber!

Bitlis'İn Göldüzü köyünde yaklaşık bir hafta önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan P.E. (10) ve M.E. (12) yaralandı. Yaralanan çocuklar Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından doktorlar tarafından kuduz teşhisiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edilmelerinin ardında tedaviyi yapan doktordan önemli açıklamalar geldi.

TESTTE VİRÜSE RASTLANDI

9 yaşındaki Polat Ergün'de kuduz virüsüne rastlanmadığı bildirildi. Polat Ergün'ün yarın taburcu edilmesi bekleniyor. Kuduz belirtileri gösteren 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in ise ilk iki testinin negatif çıktığı ancak üçüncü testte virüse rastlandığı kaydedildi.

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ÇOCUKTA ANLAMSIZ HAREKETLER GÖZLEMLENDİ

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz yapılan ilk tetkikler sonrası çocuğun su ile temastan korktuğu, hırçın hareketler sergilemeye başladığı ve anlamsız bazı konuşmalar yaptığını söyledi.

KUDUZ TESPİT EDİLDİ

Bu durum sonrası 21 Ekim tarihinde çocuğun yoğun bakıma alındığını söyleyen Cengiz "Kuduz hastalığına ait bulgular olmak üzere bunu kanıtlamak için tetkikler istedik. İlk 2 tetkiki negatif geldi, yalnız 3. örneğinde tükürükte kuduz virisünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti" ifadelerini kullandı.

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Doktor Cengiz ayrıca çocuğun ağrılarının artması ve acı çekmesi sonrası 10 yaşındaki Mustafa'nın yoğun bakıma kaldırıldığını söyledi.