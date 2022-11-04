Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir kadın, sokak ortasında küçük bir çocuğu sopayla dövdü. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yürek yakan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine şiddet uygulayan kadına tepki yağdı.

ACI İÇİNDE BAĞIRIŞLARINA ALDIRMADI

Küçük çocuğun "Anne vurma acıyor" şeklinde acı içindeki bağırışlarına aldırmadan sopayla defalarca kez vurmaya devam eden kadın, "Kalk, yürü eve" diyerek küçük çocuğu azarladı. O görüntüler sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenirken, tepkiler çığ gibi büyüdü.