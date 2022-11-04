İki ailenin kavgasında kan döküldü! Bıçakların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşanan olayda aynı mahallede yaşayan iki komşu aile arasında gece yarısı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle, 4 kişi bıçaklanarak yaralandı. Görgü tanıklarının 112 Acil ekiplerine ihbarda bulunması sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan C.E., A.E., M.E. ve B.B.'yi ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki C.E., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. C.E.'nin cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.