İETT otobüsünde korku dolu anlar! Patlayan klima borusu dehşeti yaşattı!

İstanbul’da bir İETT otobüsünün seyir halindeyken klima borusunun patlaması sonrası otobüsün içinde korku dolu anlar yaşandı.

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İETT otobüsünde korku dolu anlar! Patlayan klima borusu dehşeti yaşattı!

İstanbul'da Ümraniye TEM Otoyolunda seyir halinde olan İETT otobüsünün klima borusunda patlama meydana geldi. Klima borusundan akan kaynar sular ise otobüste bulunan bir yolcunun üzerine döküldü.

İETT otobüsünde korku dolu anlar! Patlayan klima borusu dehşeti yaşattı!

ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLDÜ

İddiaya göre, Sultanbeyli-Kadıköy hattında çalışan 18K numaralı İETT otobüsünde seyir halinde olduğu esnada klima borularında patlama meydana geldi. Patlayan klima borusunun içerisinde bulunan kaynar su ise otobüste bulunan bir yolcunun yüzüne döküldü.

İETT otobüsünde korku dolu anlar! Patlayan klima borusu dehşeti yaşattı!

Akan kaynar su sebebiyle yüzü yanan yolcu hafif şekilde yaralandı. Arıza yapan İETT otobüsünün içerisindeki yolcular ise başka bir otobüse binerek ayrıldı.

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