Zonguldak'ta bir okulu ayağa kaldıran olay! Yüzlerce öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde taşımalı olarak okula gelen 118 öğrenci zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

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Zonguldak'ta bir okulu ayağa kaldıran olay! Yüzlerce öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde taşımalı eğitimle öğrenim gören öğrencilere yemek hizmeti doğrultusunda bugün tavuklu pilav, makarna ve salata yemeği verildi. Öğrenciler yemek yedikten birkaç saat sonra mide bulantısı ve benzeri şikayetlerle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye başvuran 118 öğrenciden 16'sının kontrol amaçlı tedavisi sürerken, şikayet yaşayan öğrencilerin hastaneye müracaatları ise sürüyor.

Zonguldak'ta bir okulu ayağa kaldıran olay! Yüzlerce öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı!

NEYİN SEBEP OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "Çaycuma'da yaklaşık 5 bin 230 öğrencimize taşımalı eğitim doğrultusunda yemek hizmeti veriliyor. Bugün üzücü bir durum ama 118 öğrencimiz başvurusu oldu. Hastaneye müracaat ettiğini öğrendik. Şuan kontrol amaçlı 16 öğrencimize yatış verildi. Diğer öğrencilerimize serum takıldı. Bu durum bir gıda zehirlenmesi olduğunun üzerinde duruldu. Ümit ediyoruz ki artmaz. Yarım saat ve 1 saat içerisinde gerçekleşir. Ümit ediyoruz ki sayı artmaz. 118 öğrencimiz inşallah sağ salim yolcu ettikten sonra buradan ayrılmayı düşünüyoruz. Çok şükür ciddi bir durum yok. Yemek firmasıyla ilgili ve yemekten alınan numune İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Bolu'ya gönderildi. Numune 3 gün içinde geliyormuş. Pazartesi geldiğinde gerekli işlem başlatılacak. Şu an ki ihtimal bugünkü menüde patatesli tavuk, makarna ve salata olduğu söylendiği için ihtimaller tavuk üzerinde duruluyor. Ancak net değil. Tekrardan teşekkürler, velilerimize geçmiş olsun. Kısa zamanda inşallah taburcu edeceğiz. Şu saat itibarı ile inceleme başlatıldı. Tahlil sonucu henüz gelmedi ama inceleme başlatıldı. İnceleme başlattık" diye konuştu.

Zonguldak'ta bir okulu ayağa kaldıran olay! Yüzlerce öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı!

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

9 ila 13 yaş arasındaki çocukların yatarak tedavisi devam ederken alınan yemek numunelerinin Bolu'ya gönderildiği tahlil sonuçlarına soruşturmanın genişletileceği öğrenildi. Hastanede tedavi gören öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Okulda yediği yemekten sonra mide bulantısı yaşadığını anlatan Arda Ağda, "Öğlen yemeğine çıktık. Tavuklu patates, makarna ve salata vardı. Okul çıkışı midem bulandı. Eve geldim. Dedem okul müdürünü aradı. Okul müdürü de hastaneye gitmemizi söyledi. Şu an sağlık durumum iyi" diye konuştu.

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