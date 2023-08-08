Başkan Erdoğan duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu

Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada fındık alım fiyatlarını duyurdu.

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Başkan Erdoğan duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3,5 saatlik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Fındık alım fiyatlarını duyuran Başkan Erdoğan "Giresun kalite fındık için fiyat 84 lira, Levant kalite fındık için 82.5 lira olarak belirlendi. Alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlayan prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerime ayrıca kilogram başına 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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