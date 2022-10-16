Başkent Tahran'da gece paniği! Gardiyanlarla gerginlik yaşayan mahkumlar hapishaneyi ateşe verdi!

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan ve çoğunlukla siyasi suçluların kaldığı bilinen Evin Hapishanesi'nde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı.

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İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Evin Hapishanesi'nde mahkumlar ve gardiyanlar arasında yaşanan gerginlik nedeniyle yangın çıktı. Mahkumların çamaşırhaneyi ateşe vermesiyle başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, kontrol altına alındı.

Başkent Tahran'da gece paniği! Gardiyanlarla gerginlik yaşayan mahkumlar hapishaneyi ateşe verdi!

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Başkent Tahran'da bulunan ve çoğunlukla siyasi suçluların bulunduğu hapishane yangını ile ilgili çevredeki vatandaşlar 4 defa patlama sesi duyduklarını söyledi. Öte yandan yangını mahkumların çıkardığı da söyleniyor.

Bir süre panik yaşanan hapishanede yangının kontrol altına alınmasının ardından her şey normale döndü.

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