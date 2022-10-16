Başkent Tahran'da gece paniği! Gardiyanlarla gerginlik yaşayan mahkumlar hapishaneyi ateşe verdi!

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Evin Hapishanesi'nde mahkumlar ve gardiyanlar arasında yaşanan gerginlik nedeniyle yangın çıktı. Mahkumların çamaşırhaneyi ateşe vermesiyle başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Başkent Tahran'da bulunan ve çoğunlukla siyasi suçluların bulunduğu hapishane yangını ile ilgili çevredeki vatandaşlar 4 defa patlama sesi duyduklarını söyledi. Öte yandan yangını mahkumların çıkardığı da söyleniyor.
Bir süre panik yaşanan hapishanede yangının kontrol altına alınmasının ardından her şey normale döndü.