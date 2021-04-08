Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 8 Nisan 2021 Perşembe hangi maçlar var?Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Nasa Van Gölü oy nasıl verilir? NASA Van Gölü oylama linkiRamazan yaklaşırken fırınlar denetleniyorKars Belediyesi salgınla mücadelede temizliğe önem veriyor: Kaldırımlar köpüklendiKanal İstanbul itiraz dilekçesi online | Kanal İstanbul itiraz dilekçesi örneğiMüge Anlı canlı yayını bugün 8 Nisan Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Roman Açılımı'nın önemi konuşulduKoronavirüsün uğramadığı mahallede 387 gün sonra ilk vaka görüldüOsmancık İnal köyünde karantina 10 gün daha devam edecek
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Başkent'te Kasaplar Çarşısı alevlere teslim oldu! Çok sayıda dükkan yandı

Başkent'te Kasaplar Çarşısı alevlere teslim oldu! Çok sayıda dükkan yandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kasaplar Çarşısı'nda gece saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden olurken, çok sayıda dükkan da alevlere teslim oldu.

Başkent'te Kasaplar Çarşısı alevlere teslim oldu! Çok sayıda dükkan yandı

Ankara'da gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kasaplar Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşlar arasında paniğe neden olan yangın sonrası oaly yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam'da kasap esnafının iş yerlerinin bulunduğu Kasaplar Çarşısı'nda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çarşıda bulunan çok sayıda dükkan yanarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında iş yerleri kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Başkent'te Kasaplar Çarşısı alevlere teslim oldu! Çok sayıda dükkan yandı

Başkent'te Kasaplar Çarşısı alevlere teslim oldu! Çok sayıda dükkan yandı

Başkent'te Kasaplar Çarşısı alevlere teslim oldu! Çok sayıda dükkan yandı

Başkent'te Kasaplar Çarşısı alevlere teslim oldu! Çok sayıda dükkan yandı

Başkent'te Kasaplar Çarşısı alevlere teslim oldu! Çok sayıda dükkan yandı

Başkent'te Kasaplar Çarşısı alevlere teslim oldu! Çok sayıda dükkan yandı

Başkent'te Kasaplar Çarşısı alevlere teslim oldu! Çok sayıda dükkan yandı

Başkent'te Kasaplar Çarşısı alevlere teslim oldu! Çok sayıda dükkan yandı

Başkent'te Kasaplar Çarşısı alevlere teslim oldu! Çok sayıda dükkan yandı

Başkent'te Kasaplar Çarşısı alevlere teslim oldu! Çok sayıda dükkan yandı

Başkent'te Kasaplar Çarşısı alevlere teslim oldu! Çok sayıda dükkan yandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT