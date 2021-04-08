Başkent'te Kasaplar Çarşısı alevlere teslim oldu! Çok sayıda dükkan yandı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kasaplar Çarşısı'nda gece saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden olurken, çok sayıda dükkan da alevlere teslim oldu.

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Ankara'da gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kasaplar Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşlar arasında paniğe neden olan yangın sonrası oaly yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam'da kasap esnafının iş yerlerinin bulunduğu Kasaplar Çarşısı'nda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çarşıda bulunan çok sayıda dükkan yanarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında iş yerleri kullanılamaz hale geldi. KAYNAK: İhlas Haber Ajansı Ankarakızılcahamamyangın