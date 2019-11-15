Başörtülü kızlara saldıran kadın, başkalarına da küfürler yağdırmış

Bir kadın başörtülü iki genç kıza yumrukla saldırmış, sonrasında da hakaretler edip yoluna devam etmişti. Karaköy'de meydana gelen olayda genç kızlar neye uğradıklarını şaşırıp, polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.

SALDIRGAN KADIN BAŞKA KİŞİLERLE TARTIŞMIŞ, KÜFÜR ETMİŞ

Olayın ardından genç kıza saldıran kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kadının Sirkeci Marmaray İstasyonundan vatandaşlarla tartışıp küfürler ettiği öğrenildi. Görüntülerde ortamın gerildiğini gören güvenlik görevlisinin ise vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.

Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın gözaltına alındı!

BAKAN SOYLU, SALDIRGAN KADININ GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soylu, "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Karaköy'de saat 15.00 sıralarında iki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın, onlara yumruklu saldırıda bulunmuştu. Çevredekiler saldırıya tepki gösterirken görüntüler sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

İstanbul'da skandal olay! Başörtülü genç kızlara saldırdı