Başörtüsü nedeniyle kolej tarafından staja kabul edilmemişti! Bakanlık harekte geçti!

İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Nezaket Akbulut'un staj yapmak için başvurduğu kolejde, başörtüsü taktığı gerekçe gösterilerek staja kabul edilmeyen öğrencinin yaşadığı durumu video çekerek paylaşması sonrası bu durumun yaşanmasına neden olan koleje karşı tepkiler çığ gibi büyüdü.

Yaşadığı bu haksızlığı yargıya taşımak isteyen Nezaket Akbulut "Tüm kadın haklarına, insan hukukuna aykırı bir davranış olduğu için hakkımı savunmaya başladım. Çağlayan Adliyesinde adli işlemlere başladım. Gerekli yerlere şikayette bulundum" şeklinde konuşmuştu.

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"DAVA SÜRECİNE MÜDAHİL OLMA TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

Tepki çeken olay sonra bakanlıkta harekete geçti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "İstanbul’da üniversite öğrencisi bir genç kızımızın okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı yönündeki iddiaları esefle okuduk. Vatandaşlarımızın kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı karanlık dönemler bu ülke insanının özellikle kadınlarının travmasıdır ve bu travmanın etkilerini atlatmak hiç de kolay olmamıştır. Yaşanan bu haksızlıkların yeniden yaşanmaması, kimsenin böyle bir hukuksuzluğa tekrar yeltenmemesi için söz konusu olayın Bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.