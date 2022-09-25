Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında yazan Ahmet Hakan: "Gerçekten dişli çıktı, İmamoğlu ve Yavaş’ı yarış dışı bıraktı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" diyerek cumhurbaşkanı adaylığını ortaya koyduğuna dair iddiaların üzerine değerlendirmelerde bulunan Ahmet Hakan, "Kılıçdaroğlu’na. Gerçekten dişli çıktı. Olmazı oldurdu gibi." dedi.

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Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında yazan Ahmet Hakan: "Gerçekten dişli çıktı, İmamoğlu ve Yavaş’ı yarış dışı bıraktı"

CHP'nin cumhurbaşkanlığı için aday koyma konusunda yaşadığı karışıklığı köşe yazısına taşıyan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "İmamoğlu ve Yavaş varken Kılıçdaroğlu aday olmamalı görüşü, egemen görüş halindeydi. Kimse aday olabileceğine ihtimal vermiyordu" ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU YILMADI

Hakan yazısında,

"İlk zamanlar: Kendi taraftarları bile 'Aday olma' diye kampanyalar yapıyorlardı. 'İmamoğlu ve Yavaş varken Kılıçdaroğlu aday olmamalı' görüşü, egemen görüş halindeydi. Kimse aday olabileceğine ihtimal vermiyordu. Sonra şunlar oldu: Ekrem İmamoğlu açıktan, Mansur Yavaş gizliden ortam yoklamaya başladılar. Gizli açık kampanyalar düzenlediler. 'Kazanacak aday' tabirine omuz verildi. Ama Kılıçdaroğlu yılmadı. Üstüne üstüne gitti olayın. Bazen çaktırmadan bazen de çaktırarak İmamoğlu ve Yavaş’ı, yarış dışı bıraktı."

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında yazan Ahmet Hakan: Gerçekten dişli çıktı, İmamoğlu ve Yavaş’ı yarış dışı bıraktı

"İşte görüyorsunuz: Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da 'Yanınızdayız Sayın Genel Başkan’ım' diye kamuoyu önünde mesajlar verdiler. Böylece Kılıçdaroğlu, alternatifsiz olarak belirmeye başladı. Fakat aşk olsun Kılıçdaroğlu’na. Gerçekten dişli çıktı. Olmazı oldurdu gibi."

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