FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!

FETÖ elebaşının manevi oğlu olan Enes Kanter katıldığı Yunan televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef almaktan geri durmadı. Her zamanki gibi yapılanlardan ve konuşulanlardan rahatsız olan Kanter, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de Yunanistan'a yönelik yaptığı konuşmaları eleştirdi.

YUNANİSTAN GÖÇMEN ZULMÜNE DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'de "Yunanistan'ın Ege'de göçmenlere zulmünün giderek arttığını görüyoruz. Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdulvahap aileleriyle birlikte Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve BM kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ KABULLENEMEDİ

Yunanistan'a laf getirlmesine dayanmayan FETÖ'cü Enes Kanter, Erdoğan'ın yaptığı konuşma ile gerçekleri çarpıttığını söyleyerek "Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de Yunanistan hakkında söyledikleri kabul edilemez. İnsan haklarına saygı göstermiyor. Türkiye'de çok sayıda siyasi tutsak var."

"Benim Türkiye'mde demokrasi yok. O bunların hiçbirinden bahsetmiyor ama Yunanistan'dan bahsediyor. Bana göre Yunan halkı ve Yunanistan, tüm göçmenlere kollarını açtı ve onları sıcak bir şekilde karşıladı." dedi.