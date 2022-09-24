Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor
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CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor
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