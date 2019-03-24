Batman 1. Amatör Ligi "Kozluk Gençlikspor Bıçakçıspor ile 2-2 berabere kaldı"

Batman 1. Amatör Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Kozluk Gençlikspor ya tamam, ya devam dediği deplasman maçında Bıçakçıspor ile 2-2 berabere kalarak altın değerindeki 1 puanı hanesine yazdırdı.

Batman 19 Mayıs sentetik çim sahada sağanak yağış altında oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Yoğun yağmur altında zor şartlarda oynanan karşılaşmaya karşılıklı ataklarla başlayan müsabakanın 25. dakikasında Mervan Bıçakçıspor'u 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 35. dakikasında Bayram skora denge getirdi. İlk yarının bu skorla kapanması beklenirken hızlı gelişen Bıçakçıspor atağında savunmayı hazırlıksız yakalayan Serdem takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da yağmur şiddetini artırırken taraftarlar da Kozluk Gençlikspor'a desteklerini arttırdı. Karşılaşmanın 75. dakikasında Gökhan maça yeniden dengeyi getiren isim oldu. Maçın son dakikalarını kontrollü paslarla geçiren her iki takım sahadan beraberlikle ayrıldı.

Gelecek hafta deplasmanda Gercüş Bağlarspor ile oynayacak olan Kozluk Gençlikspor karşılaşmayı kazanması halinde ligde kalmayı garantileyecek.