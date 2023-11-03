Batman'da ekilen 70 bin fide karnabaharın içinde, kendiliğinden çıkan mor karnabahar görenleri şaşırttı

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bölgede kış sebzeleri yetiştirilmeye başlandı. Batman’da yaklaşık 50 dönümlük alanda ekilen 70 bin karnabahar fidesinden biri mor oluna ilgi odağı oldu.

YAYINLAMA
Google News
Batman'da ekilen 70 bin fide karnabaharın içinde, kendiliğinden çıkan mor karnabahar görenleri şaşırttı

Batman’da yaklaşık 50 dönümlük alanda ekilen 70 bin karnabahar fidesinden biri mor oluna ilgi odağı oldu.
Batman’da son yıllarda açık alanda sebze yetiştiriciliği ve bunun yanı sıra sera yetiştiriciliği her geçen gün artıyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bölgede kış sebzeleri yetiştirilmeye başlandı.
Balpınar beldesine bağlı Zorköy’de son yıllarda karnabahar, lahana gibi sebzelerin yetiştiriciliği oldukça yayılmaya başladı.

Batman'da ekilen 70 bin fide karnabaharın içinde, kendiliğinden çıkan mor karnabahar görenleri şaşırttı

Yakın zamanda yaklaşık 50 dönümlük bir alanda karnabahar ekimi yapan çiftçi Haluk Oğuz, yetişen karnabaharların hasadını yapmaya başladı.
Yaklaşık 70 bin fide dikimi yaptığını belirten çiftçi Oğuz, hasat sırasında karşılaştığı mor karnabahar karşısında şaşırdı.

Batman'da ekilen 70 bin fide karnabaharın içinde, kendiliğinden çıkan mor karnabahar görenleri şaşırttı
İlk defa böylesi canlı bir renkle karşılaştığını belirten Oğuz, "Çiftçilikle uğraşıyorum. Her yıl 40-50 dönüme yakın karnabahar ekiyorum. Bu sene hasat zamanında mor bir karnabahar çıktı, çok şaşırdık. Mühendis arkadaşlarımıza söyledik onlarda gelip baktılar. Gelecek sene bulabilirsek bunu geliştirerek yetiştirmeyi düşünüyoruz. Tohumunu bulabilsek ekmeyi düşünüyoruz. 65-70 bin kök içerisinde bir tane mor renkli çıkması bizleri şaşırttı. İlk defa karşılaştık, çok şaşkınız” dedi.
Beyazın haricinde sarı, turuncu, yeşil ve mor renklerinde karnabaharların da Türkiye’nin bazı bölgelerinde nadiren de olsa yetiştirildiğini duyduğunu belirten Ziraat Yüksek Mühendisi Dilhem Oğuz, canlı olarak ilk defa karşılaştığını dile getirdi.

"Kalori bakımından oldukça zengin"

Renkli karnabaharların kalori açısından oldukça iyi olduğunu aktaran Oğuz, “İlk defa mor karnabahar ile karşılaştım. Bu renkte karnabahar hem köyümüzde hem çevre köylerde bir ilk oldu. Sanırım ıslah çalışmaları sonucu bizim karnabaharların içerisine karışmış. Karnabahar demek, kardan kar beyaz anlamına geliyor. Artık buna morbahar mı, pembebahar mı dersiniz bilemiyorum. Türkiye’nin bazı bölgelerinde son yıllarda ıslah çalışmaları kapsamında mor, sarı, yeşil renklerde yetiştirilmeye başlandı. Biz de bunu çocuklara sevdirmek anlamında bölgemizde ilerleyen süreçte yetiştirmek isteriz. Kalori bakımından, vitamin bakımından oldukça güzel. Bunu görünce çok da şaşırdık. Çünkü ilk oldu hepsi beyaz bu mor" diye konuştu. Batman’da son yıllarda karnabahar yetiştiriciliğinin önemli oranda arttığına dikkati çeken Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, Batman’dan bölge illerine ciddi oranda sevkiyat yapıldığını kaydetti.
Aydiş, "Seracılarla yaptığımız görüşmelerde her gün 15-20 kamyonet karnabaharı doğu illerine; Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van’a kadar gönderiyorlar. Ama hem sarı, hem yeşil, hem de böyle mor karnabaharların da tohumunu getirtmek lazım. Görüntüsü harika, insan çiğ olarak yemek istiyor. Aynı lavantaya benziyor. Diğer renkler de olursa çok daha güzel bir görsel olurdu. Çiftçilerimizle görüşeceğim. Gerekirse tohumunu getirip burada ekmek lazım” diye konuştu.

İsrail Hamas çatışmasında 27. gün: Can kaybı 9 bin 61’e yükseldiİsrail Hamas çatışmasında 27. gün: Can kaybı 9 bin 61’e yükseldi

Dr. Öğretim Üyesi Semih Çakır: "QR kod dolandırıcılığına karşı siber hijyen"Dr. Öğretim Üyesi Semih Çakır: "QR kod dolandırıcılığına karşı siber hijyen"

Ahmet Nur Çebi aday olacak mı? O soruya bakın nasıl yanıt verdi!Ahmet Nur Çebi aday olacak mı? O soruya bakın nasıl yanıt verdi!

Bingöl’de deprem konutları kura çekimi ile sahiplerine teslim edildiBingöl’de deprem konutları kura çekimi ile sahiplerine teslim edildi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Vali ile simitçinin yürekleri ısıtan sohbeti jestle bitti
Vali ile simitçinin yürekleri ısıtan sohbeti jestle bitti
Mardin 55 çeşit doğal sabunlarıyla turistleri cezbediyor
Mardin 55 çeşit doğal sabunlarıyla turistleri cezbediyor
Damallı kadınlar geleneklerini geleceğe aktarıyor! Yöresel Türkmen kıyafetleri ile düğünlere renk kattılar
Damallı kadınlar geleneklerini geleceğe aktarıyor! Yöresel Türkmen kıyafetleri ile düğünlere renk kattılar
Bakan Mehmet Fatih Kacır açıkladı, Togg'a rekor talep! Sipariş sayısı belli oldu
Bakan Mehmet Fatih Kacır açıkladı, Togg'a rekor talep! Sipariş sayısı belli oldu
Son Haberler
Engin ve Dilan Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lira parayı kaçırmaya çalıştılar!
Engin ve Dilan Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lira parayı kaçırmaya çalıştılar!
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
Çöpe atılan erkek bebek hastanede, solunum yetmezliği ile mücadele ediyor!
Çöpe atılan erkek bebek hastanede, solunum yetmezliği ile mücadele ediyor!
Batman'da ekilen 70 bin fide karnabaharın içinde, kendiliğinden çıkan mor karnabahar görenleri şaşırttı
Batman'da ekilen 70 bin fide karnabaharın içinde, kendiliğinden çıkan mor karnabahar görenleri şaşırttı
110 yaşındaki Cemile nine Cumhuriyet’in ilk yıllarını ağlayarak anlattı: Kar suyunu eriterek içiyorduk!
110 yaşındaki Cemile nine Cumhuriyet’in ilk yıllarını ağlayarak anlattı: Kar suyunu eriterek içiyorduk!
Çöp evde yaşam mücadelesi! Engelli ve hasta kardeşlerin görüntüleri vicdanları sızlattı
Çöp evde yaşam mücadelesi! Engelli ve hasta kardeşlerin görüntüleri vicdanları sızlattı
Çok Okunanlar
Hepiniz hesap vereceksiniz! 3 Kasım 2023 Cuma tüm gazete manşetleri
Hepiniz hesap vereceksiniz! 3 Kasım 2023 Cuma tüm gazete manşetleri
Bu gün yağmur yağacak mı, 3 Kasım Cuma hava durumu nasıl olacak?
Bu gün yağmur yağacak mı, 3 Kasım Cuma hava durumu nasıl olacak?
Altının çıkışı durdurulamıyor! Gram altının yükselişi devam ediyor, dolar ise zirveyi zorluyor
Altının çıkışı durdurulamıyor! Gram altının yükselişi devam ediyor, dolar ise zirveyi zorluyor
Kayıp olarak aranıyordu, köylüler tarafından ormanda cesedi bulundu!
Kayıp olarak aranıyordu, köylüler tarafından ormanda cesedi bulundu!
Hatay'da enkazların yüzde 77’si kaldırıldı! Mahalleliler şehri tanıyamıyor
Hatay'da enkazların yüzde 77’si kaldırıldı! Mahalleliler şehri tanıyamıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Engin Polat ve Dilan Polat hakkında açıklama! Süratle incelenecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Engin Polat ve Dilan Polat hakkında açıklama! Süratle incelenecek
Yorumlananlar
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek