Bebek'ten sonra Beşiktaş'ta! Ulu orta aracın üzerinde birlikte oldular!

Son günlerde oldukça sık karşılaşılan alenen cinsel ilişkiye girme haberlerine bir skandal daha eklendi. Beşiktaş'ta, sokak ortasında bir kadın ve bir erkeğin çevredekilere aldırmadan bir araç üzerinde cinsel ilişkiye girdiği görüldü. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olay bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Tepki çeken olay şok etkisi yarattı.



YAĞMUR YAĞARKEN KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDEN CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

Geçtiğimiz günlerde Bebek ve Ümraniye'de yaşanan ve akıllara durgunluk veren olayların bir yenisi de, Beşiktaş'ın Dikilitaş mahallesinde gerçekleşti. Mayıs ayında Bebek sahilde gerçekleşen ve şok etkisi yaratan olayda, çevredekilere aldırış etmeden birlikte olan iki kişi hakkında adli işlemler başlatılmıştı.



"SANANE LAN"

Görüntüye alınan anlarda bir vatandaş "Siz ne yapıyorsunuz, evinize gidin" diye tepki gösterirken olayın faillerinden birinin "Sanane lan" diye yanıt verdiği görüldü. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olay oldukça fazla tepki çekti. Vatandaşlar iğrenç olayla ilgili adli işlemlerin başlatılmasını bekliyor.





İstanbul Bebek'te skandal görüntü! Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler! Valilik açıklama yaptı