Beklenen misafir geldi! On bir ayın sultanı kapıda, ilk teravih ve sahur ne zaman?

Müslümanların her yıl merakla ve özlemle beklediği, bu ayda ibadetlerin zirve yaptığı 11 ayın sultanı Mübarek ramazan ayı bu yılda geldi. Çarşamba gecesi kalkılacak ilk sahurla başlıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Beklenen misafir geldi! On bir ayın sultanı kapıda, ilk teravih ve sahur ne zaman?

İslam aleminin her yıl hasretle beklediği Ramazan ayı için hazırlıklar başladı. Bu yıl deprem ve sel felaketlerinden dolayı hüzünle karşılayıp yaşayacağımız mübarek Ramazan ayı ilk teravih Çarşamba kılınacak ve yine ilk sahura aynı gün gece kalkılacak.

Beklenen misafir geldi! On bir ayın sultanı kapıda

KAPALI ÇARŞI HER RAMAZAN AYINDA ALIŞ VERİŞ YAPILACAK YERLERİN BAŞINDA GELİYOR

Çarşıda pazarda ihtiyaçlarını gidermeye başlayan vatandaşlar piyasayı hareketlendirdi.Ramazanda en çok tüketilen hurmaların fiyatı çeşitine göre değişiyor.Ramazan ayında bakliyatlar ve kahvaltılıklar en çok fiyat değişimine uğrayan temel gıdalar arasında yer alıyor.

Beklenen misafir geldi! On bir ayın sultanı kapıda

KÜLTÜRÜMÜZDE YILLARDIR SÜRDÜRÜLEN RAMAZAN HAZIRLIKLARI İMECE USULÜ

İftar ve sahur için birçok temel gıda alışverişleri yapılırken bir yandanda yıllardır kültürümüzde var olan imece usulü yardımlaşma ile de kadınlarımız Ramazana hazırlık yapıyor.

bg4193.jpg

CAMİLER İBADETLER İÇİN TİTİZLİKLE HAZIR HALE GETİRİLİYOR

Affı Mağfiret ayı olan Ramazan ayında ibadetlerin büyük bir önemi olduğu için camilerimizde Çarşamba gecesi kılınacak ilk teravih namazına hazırlık olarak cemaatlerimizin toplanacağı yerler de büyük bir titizlikle hijyene uygun hale getirilip temizleniyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kumluca’da Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii ibadete açıldı? Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii nerede?
Kumluca’da Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii ibadete açıldı? Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii nerede?
Sahife-i Seccadiye nedir, içinde neler var, hangi dine ve hangi mezhebe aittir?
Sahife-i Seccadiye nedir, içinde neler var, hangi dine ve hangi mezhebe aittir?
Son Haberler
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraf! "Nişanlımdan midem bulanıyor, 3 ay sonra evleniyoruz, sizce..."
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraf! "Nişanlımdan midem bulanıyor, 3 ay sonra evleniyoruz, sizce..."
Türkiye genelinde, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı
Türkiye genelinde, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı
Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Özmen, Ahmet Cin'i makamında ziyaret etti
Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Özmen, Ahmet Cin'i makamında ziyaret etti
Kuraklık korkutmuştu! Bursa'da 3 günlük yağış sevindirdi
Kuraklık korkutmuştu! Bursa'da 3 günlük yağış sevindirdi
Çok Okunanlar
Altılı masada yeni dönem! CHP'li Özgür Özel fitili ateşledi: İki bakanlıktan birini istedi
Altılı masada yeni dönem! CHP'li Özgür Özel fitili ateşledi: İki bakanlıktan birini istedi
Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi, Caddeler su altında kaldı, görüntüler korkuttu
Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi, Caddeler su altında kaldı, görüntüler korkuttu
MHP belediye başkanından acı haber: Kalbine yenik düştü
MHP belediye başkanından acı haber: Kalbine yenik düştü
Tekirdağ'da feci kaza: Yaralılar var
Tekirdağ'da feci kaza: Yaralılar var
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
RTÜK’ten Halk TV’ye terör örgütüne üye olmaktan hükümlüyü övmekten dolayı inceleme başlattı
RTÜK’ten Halk TV’ye terör örgütüne üye olmaktan hükümlüyü övmekten dolayı inceleme başlattı