Beklenen misafir geldi! On bir ayın sultanı kapıda, ilk teravih ve sahur ne zaman?

İslam aleminin her yıl hasretle beklediği Ramazan ayı için hazırlıklar başladı. Bu yıl deprem ve sel felaketlerinden dolayı hüzünle karşılayıp yaşayacağımız mübarek Ramazan ayı ilk teravih Çarşamba kılınacak ve yine ilk sahura aynı gün gece kalkılacak.

KAPALI ÇARŞI HER RAMAZAN AYINDA ALIŞ VERİŞ YAPILACAK YERLERİN BAŞINDA GELİYOR

Çarşıda pazarda ihtiyaçlarını gidermeye başlayan vatandaşlar piyasayı hareketlendirdi.Ramazanda en çok tüketilen hurmaların fiyatı çeşitine göre değişiyor.Ramazan ayında bakliyatlar ve kahvaltılıklar en çok fiyat değişimine uğrayan temel gıdalar arasında yer alıyor.

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KÜLTÜRÜMÜZDE YILLARDIR SÜRDÜRÜLEN RAMAZAN HAZIRLIKLARI İMECE USULÜ

İftar ve sahur için birçok temel gıda alışverişleri yapılırken bir yandanda yıllardır kültürümüzde var olan imece usulü yardımlaşma ile de kadınlarımız Ramazana hazırlık yapıyor.

CAMİLER İBADETLER İÇİN TİTİZLİKLE HAZIR HALE GETİRİLİYOR

Affı Mağfiret ayı olan Ramazan ayında ibadetlerin büyük bir önemi olduğu için camilerimizde Çarşamba gecesi kılınacak ilk teravih namazına hazırlık olarak cemaatlerimizin toplanacağı yerler de büyük bir titizlikle hijyene uygun hale getirilip temizleniyor.