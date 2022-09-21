Benzin ve motorine indirim müjdesi: Gözler FED'in faiz kararında! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Dünya piyasaları ABD Merkez Bankasının (FED) açıklayacağı faiz kararına odaklandı. FED'in faiz artırımı yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Faiz kararı sonrası doların yükselmesi beklenirken küresel piyasalarda brent petrol satış fiyatının düşmesi bekleniyor. Bu durum, benzin ve motorinin litre fiyatına indirim yapılması beklentisini oluşturdu.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Habertürk'ün haberine göre FED'in faiz artırımı sonrası akaryakıt fiyatlarına yakın zamanda indirim gelebilir. İndirimin ne kadar olacağı ise belirsiz.

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Öte yandan son olarak Salı gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 76 kuruş indirime gidilmişti.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.15 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.21 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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