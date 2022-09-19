Dizel araç kullananlara müjde, motorine büyük indirim geliyor! Gece yarısından itibaren pompalara yansıyacak!

Sürekli zam ve indirim halinde olan akaryakıt fiyatlarına bir indirim haberi daha geldi. Bu geceden itibaren motorine 1 lira 76 kuruş indirim geleceği duyuruldu.

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Dizel araç kullananlara müjde, motorine büyük indirim geliyor! Gece yarısından itibaren pompalara yansıyacak!

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki iniş çıkışlar, akaryakıt fiyatlarına sık sık yansıyor. Bir zam bir indirim gelen benzin ve motorin fiyatları karşısında ne yapacağını şaşıran vatandaşlar, her gün yeni bir haber ile karşılaşıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine bir indirim daha gelmesi bekleniyor.

BU GECEDEN İTİBAREN YANSIYACAK

Litre fiyatı İstanbul'da 24.83 TL olan motorine 1 lira 76 kuruş indirim geleceği konuşuyor. İndirimin bu geceden itibaren pompalara yansıtılması bekleniyor.

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