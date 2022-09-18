Bakan Vahit Kirişci pamuk fiyatlarını düşürmek isteyenleri uyardı! "Değişiklik olduğunu görmezsek alacağımız aksiyon belli"

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası açılışına katıldı. Bakan Kirişci burada yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı beyaz altın konusunda son derece duyarlı. Burada da hasadını gerçekleştirdiğimiz üreticimiz başta olmak üzere hiçbir üreticimizin emeğinin yerde kalmasına biz asla müsaade etmeyiz." dedi.

Üreticiyi mağdur etmeye yeltenmenin hadsizlik olacağını söyleyen Bakan Kirşci, "Biz bunun hükümet olarak, devlet olarak gereğini yaptık yaparız. Bunu ayçiçeğinde geçtiğimiz günlerde gösterdik. Pamukta da çok rahatlıkla buna ilişkin her türlü aksiyonu alabilecek durumdayız" ifadelerine yer verdi.

"KASTİ PROBLEMİ ÇIKARANLARA MÜSAADE ETMEYİZ"

Bakan Kirişci "Arz açığı olan bir ürünün, ürettiklerimiz, ihtiyaçlarımıza yetersiz kaldığı bir ürünün fiyatı nasıl olurda düşürülür, bu akla zarar bir iş. Eğer burada akli bir problem yoksa o zaman kasti bir problem var, biz o kasti problemi çıkartanlara asla müsaade etmeyiz, bunun gereğini daha önce yaptık, yaparız. Önümüzdeki günlerde takip edeceğiz eğer durumlarında bir değişiklik olduğunu görmezsek alacağımız aksiyonlar zaten belli, onlar da bunu tahmin ederler." şeklinde konuştu.