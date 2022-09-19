Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ hakkındaki ifadelerine yanıt veren Bakan Kurum: "Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Konut Projesi hakkındaki sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ hakkındaki ifadelerine yanıt veren Bakan Kurum: "Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Konut Projesi hakkındaki sözlerine yanıt veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projemizi açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekun reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları yapacağız” ifadelerini kullandı.

"NE DESTEKLİYORSUNUZ NE DE REDDEDİYORSUNUZ..."

Açıklamalarını kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşan Bakan Kurum, “Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor! Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projemizi açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekûn reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları yapacağız! İlk temelleri Allah’ın izniyle Ekim ayı itibariyle atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde yazdı.

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