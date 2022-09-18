Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan açıklamalar! "Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor" sözleriyle herkesi uyardı!

Her hafta farklı bir konuyu ele alarak vatandaşlara uyarılarda ve tavsiyelerde bulunan Cübbeli Ahmet Hoca bu hafta ki sohbetinde korkutacak bazı açıklamalarda bulundu. Memleketin şu anki durumuna dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca ilerleyen günler için bazı değerlendirmelerde bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın sohbetinde "Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir. İnsan kenarda köşede onun için ekmek alacak para koymalı. İnsan bir senelik ihtiyacını, temel ihtiyaç maddelerini, bozulmayacak mallardan kilerinde, ambarında bulundurmalıdır. Bu sünnettir. Un, şeker, kuru fasülye, nohut gibi...

Suriye'de büyük bir siyonist Kürdistan kurulmak üzere... Burada büyük tehlikeler var. Yeniden bir İstiklal Savaşı gibi, bir Kuva-i Milliye hareketlenmesi gibi, yeniden bir vatan müdafaası gibi durumlar icap edebilir.

Ne olur ne biter bilmiyorum ama nakit çok önemli bir şeydir. Bazı kere satacak malın olsa da ha dediğin zaman satamıyorsun. Birden bir piyasa çöküyor, evin var kaç tane aç kalıyorsun. Bir korona oldu kaç tane meslek yok oldu." şeklinde uyarı ve tavsiyelerde bulundu.